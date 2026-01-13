scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 13 January 2026: करियर व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी, अतार्किक सौदों व समझौतो सें बचें

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 13 January 2026: सभी को प्रभावित बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी. अतार्किक सौदों व समझौतो सें बचें.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन पेशेवरता को बनाए रखने वाला है. कार्यगति को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. लोगों का आकर्षण बना रहेगा. निजी मामलों में धैर्य धर्म से काम लेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति में भावनात्मकता अधिक होती है. अन्य के दुख को अपना बना लेते हैं. मेलजोल बढ़ाने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें विभिन्न प्रयासो को गति देना है. रुटीन बेहतर बनाए रखना है. संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाजी मामलों में बेहतर रहेंगे. उच्च मनोबल बनाए रखें. सकिय्रता से कार्य करें. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी.

मनी मुद्रा- प्रशासन प्रबंधन के मामलों में मित्रों व समकक्षों का सहयोग रहेगा. चर्चा संवाद में संतुलन रखेंगे. पेशेवर व्यवहार से आगे बढ़ेंगे. सभी को प्रभावित बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी. अतार्किक सौदों व समझौतो सें बचें.

सम्बंधित ख़बरें

भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे, मित्रगण सहायक होंगे
पेशेवर गति बनाए रखेंगे, प्रयासों में अनुकूलता रहेगी
नीति नियम और निरंतरता बनी रहेगी, संकोच कम होगा
प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी, निजी विषयां में सरलता रखेंगे
मेहनत से उचित जगह बनाएंगे, संवाद में प्रभावशाली रहेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध मिश्रित प्रभाव के रहेंगे. घर का वातावरण सामान्य बना रहेगा. मन के मामले मेलजोल से आगे बढ़ेंगे. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. परिजनों का सहयोग पाएंगे. अनुकूलन के लिए प्रयास बढ़ाएं. जिद व अहंकार में न आएं.

हेल्थ एंड लिविंग- सबका समर्थन पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रयास संवारेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- सहकार बढ़ाएं. अन्य की अनदेखी न करें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement