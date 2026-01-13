scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 January 2026: भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे, मित्रगण सहायक होंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 13 January 2026: रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. सरलता बनाए रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे. मित्रगण सहायक होंगे.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 13 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 सुख सौख्य कारक है. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. निजी लक्ष्यों को साधने में मदद बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक लाभ पूर्ववत् बना होगा. मित्रों से संपर्क बढ़़ाएंगे. आधुनिक कार्यों से जुड़ेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावपूर्ण रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों के विश्वास को बनाए रखने की हरसंभव कोशिश करते हें. इच्छाशक्ति के धनी होते हैं. आज इन्हें सजगता से आगे बढ़ते रहना है. जोखिम से बचें. व्यवसायी सावधानी बनाए रखें. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. जिम्मेदारी समझेंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में विनय विवेक से राह बनाए रहे. रुटीन बना रहेगा. है. साथीगण सहयोगी रहेंगे. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं. लेनदेन में स्पष्टता रखें. आर्थिक प्रयासों में मित्रों का सहयोग रहेगा. सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. प्रबंधन पर फोकस रखें. नेतृत्व पर ध्यान दें.

सम्बंधित ख़बरें

पेशेवर गति बनाए रखेंगे, प्रयासों में अनुकूलता रहेगी
नीति नियम और निरंतरता बनी रहेगी, संकोच कम होगा
प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी, निजी विषयां में सरलता रखेंगे
मेहनत से उचित जगह बनाएंगे, संवाद में प्रभावशाली रहेंगे
व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा
Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर में हर्ष आनंद के अवसर बढ़ेंगे. व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. दिल की बात कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. सरलता बनाए रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे. मित्रगण सहायक होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्टनेस बढ़ाएं. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संसाधनों पर जोर देंगे. करीबियों से संपर्क बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. उत्साह मनोबल बनाए रखें.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- दबाव मुक्त रहें. निरंतरता व परंपरा पर जोर दें. वादविवाद न करें.
---

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement