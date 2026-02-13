Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 13 February 2026: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 8- 13 फरवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव बनाए रखेगा. पेशेवर मामलों में सहज रहेंगे. कार्यक्षेत्र में रुटीन प्रयास बल पाएंगे. व्यवसायिक कार्यव्यापार स्तरीय रहेगा. सुविधाओं में वृद्धि होगी. परस्पर विश्वास पाएंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. अड़चनें बनी रहेंगी. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. करियर कारोबार प्रभाव बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबका भला सोचते हैं. एकांकी रहना पसंद करते हैं. व्यवहारिक तालमेल साधारण होता है. आज इन्हें उत्साह से काम लेना है. समता संतुलन बनाए रखेंगे. सहज संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यगति अपेक्षित बनी रहेगी. कामकाज में पूर्ववत् परिणाम बनाए रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. कामकाज में जिम्मेदार बने रहेंगे. पेशेवर संपर्क बनाकर आगे ब़ढ़ेंगे. आर्थिक अवसरों पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम को बनाए रखें. प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. समता सामंजस्यता से काम लें. करीबी सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग बड़प्पन दिखाएंगे. आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. जरूरी सूचना मिलेगी. श्रेष्ठ जनों का यथायोग्य सत्कार करेंगे. मन की बात में सहज रहेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- आज्ञा अनुपालन रखेंगे. व्यवस्था संवार पर रहेगी. सभी का साथ रहेगा. कामकाजी अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- बड़प्पन व धैर्य बढ़ाए रखें. सजग रहें. गलतियां न करें.

