Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 13 February 2026: मूलांक 4 वाले समय प्रबंधन पर बल देंगे, गतिविधियों में तेजी रखेंगे

नंबर 4- 13 फरवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए मनोकामनाओं को पूरा करने में सहयोगी है. श्रेष्ठ फलप्राप्ति के अवसर बने रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में उम्मीद से अच्छा करेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. सहज प्रदर्शन करते रहेंगे. सेवा क्षेत्र में सफल होंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामले संवार पाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति विषय विशेष के चिंतन मनन में बेहतर होते हैं. योजनाओं के संचालन में सहज होते हैं. आज इन्हें समय प्रबंधन बढ़ाना है. तर्क बहस से बचें. अतिउत्साह में न आएं. धूर्तां से सावधान रहें. आदरभाव बनाए रखें. कारोबारी विषय पक्ष में रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक हितों के संरक्षण में आगे बने रहेंगे. विविध मामलों में परिचय का लाभ लेंगे. कार्य विस्तार पर जोर बना रहेगा. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक भेंटवार्ताओं में प्रभावशाली रहेंगे. करियर व्यापार में सहजता से आगे बढ़ेंगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. परिवार में सामंजस्यता रखेंगे. परस्पर विश्वास को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. परिजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्सरह- तर्कशील बने रहें. उतावलापन न दिखाएं. जिद त्यागें.

