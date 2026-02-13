Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 13 February 2026: मूलांक 3 वाले जोखिम उठाने से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे

नंबर 3- 13 फरवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए मध्यम है. विभिन्न विषयों में समन्वय बढ़ाए रखें. साहस पराक्रम पूर्ववत् बना रहेगा. शुभता व सामंजस्य से काम लें. पेशेवर कार्या में सकारात्मकता रहें. करियर व्यापार में विविधता बढ़ाएंगे. सजगता सरलता बनाए रहें. लंबित विषयों में रुटीन स्थिति रहेगी. कार्यक्षेत्र में विनय विवेक से काम लें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति मन से मजबूत व अनुशासित होते हैं. तकनीकी की समझ रखते हैं. अनुशासन से सब संभव कर दिखाते हैं. आज इन्हें व्यवस्था पर बल बनाए रखना है. कार्यक्षेत्र में रुचि बनाए रखेंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्शवाद को बल मिलेगा. सुख साझा करेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयास सहज बने रहेंगे. तार्किकता पर बल रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाने की कोशिश हागी. नवसंभावनाएं बनी रहेंगी. अनुभव और ज्ञान से सफल होंगे. करियर कारोबार में सामंजस्यता रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणाम पाएंगे. पद प्रतिष्ठा पर बल होगा.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का आदर मान सम्मान रखें. जीतें. प्रेम स्नेह के मामले साधारण रहेंगे. भेंटवार्ता में सजगता रखेंगे. स्नेह से बात बनाएंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान दें. करीबियों से अनुचित लाभ लेने की चेष्टा से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर संवरेगा. जोखिम उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. खानपान उम्दा होगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- कीम कलर

एलर्ट्स- तैयारी व सजगता बढ़ाएं. चर्चा में सावधानी बनाए रहें.

---- समाप्त ----