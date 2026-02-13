Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 13 February 2026: मूलांक 2 वाले लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे, वाणी में मिठास रहेगी

नंबर 2- 13 फरवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 2 के लिए शुभकारी है. चर्चा संवाद में सहजता रहेगी. समकक्षों का सहयोग रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ प्रभाव पूर्ववत् बनाए रखेंगे. व्यापार में विनम्रता से काम लेंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों में औरों की खातिर अपना सर्वस्व लुटाने की क्षमता होती है. गहरी आस्था और विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाकर रखना है. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक हित साधने में आगे होंगे. पेशेवर प्रयासों में अनुकूलन बनाए रहेंगे. विभिन्न मामलों में असर बनाए रखेंगे. प्रयास में सुधार होगा. आर्थिक मामलों में उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यवसाय को संवारेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में धैर्य दिखाएं. मन के मामले सामान्य रहेंंगे. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. विषयगत गंभीरता बनी रहेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मित्र मददगार रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जोखिम न उठाएं. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अफवाहों पर ध्यान न दें.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- स्पष्ट रहें. प्रलोभन में न आएं. परिश्रम और संपर्क बढ़ाएं.

---- समाप्त ----