Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 13 February 2026: मूलांक 1 वाले स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा

नंबर 1- 13 फरवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन यश वैभव को बढ़ाने वाला है. सुख सौख्य से जीवन जिएंगे. अपनों से सहकार बनाए रखेंगे. सूझबूझ संतुलन से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक विषयों में सकारात्मक निर्णय लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं. अन्य के लिए आदर्श स्थिति बनाए रखते हैं. कार्यव्यवस्था में संवार में सक्षम होते हैं. आज इन्हें सक्रियता और साहस बनाए रखना है. विभिन्न गतिविधियां पक्ष में रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान बनाए रखेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन बना रहेगा.

मनी मुद्रा- लाभ और विस्तार के प्रयास बने रहेंगे. व्यवस्थागत कार्यां पर ध्यान देंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. कामकाज में अनुभव का लाभ उठाएंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. सकारात्मक स्थिति रहेगी. हितलाभ बढत पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. निजी मामलों में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. आपसी सहयोग की भावना रखेंगे. प्रेम संबंध सुमधुर रहेंगे. करीबियों से तालमेल रखेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. उचित निर्णय लेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बहस से बचेंगे. सबसे बनाए रहेंगे. अहंकार से बचेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- चेरी कलर

एलर्ट्स- जिद त्यागें. भ्रम में न आएं. विनम्रता बढ़ाएं. स्वार्थ से बचें.

