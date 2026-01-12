Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 12 January 2026: पेशेवर गति बनाए रखेंगे, प्रयासों में अनुकूलता रहेगी

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.
नंबर 9- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए औसत हितकर है. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. नियमित दिनचर्या बनाए रखने पर ध्यान देंगे. योग प्राणायाम बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद में मितभाषी रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा. अपनों के लिए त्याग का भाव रखेंगे. जल्दबाजी में न आएं. मगल के अंक 9 व्यक्ति साहस की प्रतिमूर्ति होते हैं. इनके लिए डरना मना होता है. इनका साथ जीत की संभावना को बढ़ाने वाला होता है. आज इन्हें साझा भावना पर बल बनाए रखना है. गतिशीलता पर जोर होगा. बड़ी सोच से काम लें. पेशेवर बेहतर करेंगे.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव रह सकता है. कामकाज में रुटीन बना रहेगा. लक्ष्य साधने का प्रयास बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में पूर्ववत् स्थिति रहेगी. पेशेवर गति बनाए रखेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. वचन देने से बचें.
पर्सनल लाइफ- रिश्तों में शुभता बनी रहेगी. करीबियों का समर्थन रहेगा. प्रियजनों संग विविध गतिविधियों में रुचि लेंगे. परंपराओं का पालन करेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. मन के मामलों में उत्साह रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- सुविधाएं बढ़ाएंगे. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य संवारें. व्यवस्था में भरोसा रखें. मनोबल बना रहेगा. खानपान सहज रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9
फेवरेट कलर- मरून
एलर्ट्स- कमियों को अनदेखा न करें. झूठे लोगों से दूर रहें. बडप्पन रखें.