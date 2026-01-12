Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 12 January 2026: नीति नियम और निरंतरता बनी रहेगी, संकोच कम होगा

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सभी मामले सकारात्मक बनाए रखने में सहयोगी है. करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकती हैं. रचनात्मक विषयों को बल मिलेगा. स्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. सहकार की भावना से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का साथ और विश्वास जीतेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. विविध परिणाम हितकर रहेंगे. आस्था बढ़त पर बनी रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबसे प्रेम करने वाले होते हैं. किसी को छोटा नहीं समझते हैं. सेवा व सहकार भावना रखते हैं. आज इन्हें साझेदारी ढ़ाना है. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में साहस दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रमुखता से जुड़े रहेंगे. जिम्मेदारों का समर्थन पाएंगे. विविध गतिविधियों में लाभ बढ़ेगा. पेशेवरता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. इच्छित फल पाएंगे. नीति नियम और निरंतरता बनी रहेगी. संकोच कम होगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से परिवार का वातावरण सुखद बना रहेगा. सबका मन जीतेंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. घर में शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. स्वजनों संग भ्रमण के मौके बनेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. भावुकता से बचेंगे. बड़ों का सानिध्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. प्रियजनों का साथ मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- साथियों व सहयोगियों की सुनेंगे. फोकस रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. बड़प्पन रखेंगे. व्यवहार में स्पष्ट रहेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 9

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- भावुकता में न आएं. जल्दबाजी से बचें. व्यर्थ प्रतिक्रिया न दें.

