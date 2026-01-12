scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 12 January 2026: प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी, निजी विषयां में सरलता रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 12 January 2026: अन्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. मित्रों के साथ सुखद यात्रा संभव है. प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयां में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य में विश्वास बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए औसत है. मित्रों समकक्षों का साथ बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. बाहरी व अनजान लोगों से सजग रहेंगे. कार्य व्यापार में पेशेवरों का प्रदर्शन संवरेगा. व्यक्तिगत मामलों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संपर्क संचार सामान्य बनेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. केतु के अंक 7 के व्यक्ति समूह में विश्वास बनाए रखते हैं. अनजान लोगों से घुलने मिलने में असहज होते हैं. जीवनशैली उम्दा होती है. आलोचनाओं को कम सह पाते हैं. आज इन्हें आसपास के माहौल पर ध्यान देना है. सफलता की राह पर सावधानी से बढ़ेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में प्रतिस्पर्धा से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अनुपालन अनुशासन बढ़ाएंगे. कामकाज में सक्रियता रखें. योग्यता से प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा रखेंगे. परंपरागत प्रयासों में रुचि लेंगे. पहल करने में जल्दबाजी न करें. कार्य व्यापार में सजग रहें. योजनानुसार गति बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजन से संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. अन्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. मित्रों के साथ सुखद यात्रा संभव है. प्रेम संबंधों को मजबूती मिलेगी. निजी विषयां में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य में विश्वास बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवरेगा. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. संपर्क बनाए रखेंगे. करीबियों की सुनेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर- कैट्स आई

एलर्ट्स- झूठ प्रपंच से बचें. स्पष्टता रखें. जिद में न आएं.

---- समाप्त ----
