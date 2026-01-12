Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 12 January 2026: मेहनत से उचित जगह बनाएंगे, संवाद में प्रभावशाली रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए हितसंरक्षक है. सहजता शुभता का वातावरण बना रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में प्रदर्शन संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नवाचार बनाए रखते हैं. आधुनिकता का नजरिया रखते हैं. श्रेष्ठतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत रहते हैं. आज इन्हें औरों से मिलकर चलना है. निरंतरता और संतुलन बनाए रखेंगे. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय अपेक्षित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में रुटीन बेहतर बना रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. मेहनत से उचित जगह बनाएंगे. संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता और निरंतरता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तां में बड़प्पन की भाव रखेंगे. मन के मामले नियंत्रित रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण मनोरंजन संभव है. चर्चा के अवसर बनेंगे. अन्य की भावनाओं पर ध्यान देंगे. अनुकूल समय बिताएंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहकार सहयोग का भाव बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- दोस्तों व परिजनों का साथ रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आगमन होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- अतिउत्साह में न आएं. मतभेद मिटाएं. आत्मनियंत्रण रखें.

