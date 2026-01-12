Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 12 January 2026: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.
नंबर 5- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन भाग्यकर है. उन्नति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे. अपनों से मददगार मिलेगी. मन की बात सहजता से कह पाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. वातावरण सुखकर रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. संबंध सुधार पर रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति को छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ी योजनाएं आगे बढ़ाने में सबसे कारगर होते हैं. वर्तमान पर फोकस रखते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. अनुशासन अनुपालन बढ़ाना है. कार्यव्यवस्था पर जोर रखेंगे. संबंधों को संवारेंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. चहुंओर सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं में स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. तैयारी बनाए रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. पेशेवरता बल पाएगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साहस से काम लेंगे.
पर्सनल लाइफ- संबंध सुखकर बने रहेंगे. रिश्ते मधुर होंगे. परिवार में सहजता बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म से सभी प्रभावित बने रहेंगे. मन की बात को प्रखरता से रखने का प्रयास करेंगे. संकोच हटेगा. परस्पर विश्वास रखेंगे. घर में अनुकूलन रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. मित्र बनेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति बढ़त पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. विनम्रता बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर देंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8
फेवरेट कलर- मूनस्टोन
एलर्ट्स- लोभ व बहकावे में न आएं. स्वाभिमान से समझौता न करें.