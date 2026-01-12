scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 12 January 2026: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, अवसरों का लाभ उठाएंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 12 January 2026: पहल की सोच रखेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे. सरप्राइज कर सकते हैं.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन पेशेवर प्रयासां में अधिक प्रभावी है. पेशेवर प्रयास सकारात्मक रहेंगे. कामकाज लाभप्रद बने रहेंगे. कार्यविस्तार के मामलों सकारात्मकता रहेगी. प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक विषय पक्ष में रहेंगे. लक्ष्य पर नियंत्रण बनाए रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. सामाजिकता बल पाएगी. विविध उपलब्धियां बनाए रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति समस्या का बेहतर हल सोचने में अतिचिंतन के अक्सर शिकार हो जाते हैं. आकस्मिक बदलावों में सहज होते है. आज इन्हें सफलता का प्रतिशत संवारना है. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य विस्तार में सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. पहल की सोच रखेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे. सरप्राइज कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रहेंगे, प्रस्तावों से उत्साह बढ़ेगा
प्रेम संबंधों को संवारेंगे, मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उचित प्रस्ताव मिलेंगे
सबके हितों का ध्यान रखेंगे, परिजनों की सुनेंगे
सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे, समकक्षों का साथ मिलेगा
Advertisement

पर्सनल लाइफ- सहज चर्चाओं में मिश्रित स्थिति रहेगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में में सहजता बनी रहेगी. घर में एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें. रिश्तों को निभाएं. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते है. भावावेश में प्रत्युत्तर देने से बचें. क्रोध व बैर का भाव त्यागें.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान दें. क्षमाभाव रखें. आसपास का वातावरण सहज रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- नियम पालन रखें. व्यर्थ दखलंदाजी से बचें. जिद त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement