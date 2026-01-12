Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 12 January 2026: लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रहेंगे, प्रस्तावों से उत्साह बढ़ेगा

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुख सौख्य कारक है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. हित संरक्षण में आगे रहेंगे. निजी मामलों में संवेदनशील बने रहेंगे. सहयोगियों का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन रखेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. गुरु के0 अंक 3 के व्यक्ति विषयगत समझ गहरी बनाए रखते हैं. मेहनत लगन और अनुशासन से आगे बढ़ते हैं. तथ्यों के साथ अपनी बात कहते हैं. परंपराओं के पक्षधर होते हैं. बड़ों से समीपता बनाए रखते हैं. आज इन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना है. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चां पर संतुलन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का साथ समर्थन बना रहेगा. बड़ों को प्रभावित करेंगे. करियर कारोबार में सहजता रहेगी. अनुभव का लाभ मिलेगा. सौदे समझौते सकारात्मक रहेंगे. प्रबंधन प्रशासन सुधार पाएगा. लक्ष्यों पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक नीतियों को बल देंगे. लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रहेंगे. प्रस्तावों से उत्साह बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संवाद में आगे बने रहेंगे. सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा. विनय विवेक रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- समता व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. शैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. फोकस बढ़़ाएं. सरलता बनाए रखें.

---- समाप्त ----