scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 12 January 2026: प्रेम संबंधों को संवारेंगे, मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 12 January 2026: रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बना रहेगा. धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. आपसी विश्वास पर जोर देंगे. सीख सलाह रखेंगे.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाने में सहयोगी है. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. कामकाजी विषयों में सफलता बनेगी. करियर व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा. रचनात्मक कार्य करेंगे. सामंजस्यता और रुटीन पर ध्यान देंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. सजगता व निरंतरता बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति का स्वच्छ जल के समान उजला होता है. सहज स्वभाव के होते हैं. आज इन्हें उत्साह दिखाना है. आस्था विश्वास और धैर्य से आगे बढ़ेंगे. यात्रा की संभावना है.

मनी मुद्रा- पेशेवर मित्रों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. कारोबारी जन संतुलित रहेंगे. आर्थिक प्रयास गति पाएंगे. करियर में सूझबूझ से काम लेंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. सक्रियता व ऊर्जा रखेंगे. सौदे समझौतों में नीति नियम से काम लें. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उचित प्रस्ताव मिलेंगे
सबके हितों का ध्यान रखेंगे, परिजनों की सुनेंगे
सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे, समकक्षों का साथ मिलेगा
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, अतिउत्साह से बचें
सकारात्मक रहेंगे, योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में उम्दा स्थिति रहेगी. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बना रहेगा. धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. आपसी विश्वास पर जोर देंगे. सीख सलाह रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- मदद की भावना बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आदरभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- लाइट पिंक

एलर्ट्स- जेखिम लें. त्याग भावना रखें. बहकावे से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement