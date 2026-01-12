scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 12 January 2026: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उचित प्रस्ताव मिलेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 12 January 2026: सेवाक्षेत्र पर ध्यान देंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 12 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभ है. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. प्रियजनों का साथ मिलेगा. करियर कारोबार में सक्रियता बनाए रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां सफल रहेंंगी. कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह में न आएंगे. योजनाओं में निरंतरता रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नियमों को अपनाएंगे. व्यवस्था का पालन रखें. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नैतिकता के उच्च आदर्शों को बनाए रखते हैं. सबसे समान व्यवहार करते हैं. इन्हें आज विनम्रता और समानता बनाए रखना है. उत्साह से काम लेना है.

मनी मुद्रा- पेशेवर पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र पर ध्यान देंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. संतुलित एवं उत्साहपूर्ण व्यवहार रखेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबत बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद बल पाएगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत विषयों में आगे होंगे. करीबियों को महत्व देंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- बहस व क्रोध से बचें. तार्किक रहें. वादविवाद टालें.

---- समाप्त ----
