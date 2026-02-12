Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 12 February 2026: मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 12 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्यकर है. कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव होंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उच्च परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं. कला मर्मज्ञ होते हैं. शासन में रणनीतिक दखल बनाए रखते हैं. प्रत्येक कार्य औरां से बेहतर करने की समझ रखते हैं. आज इन्हें योजनानुसार कार्यगति बढ़ाना है. वातावरण में सुधार आएगा. बड़ों का सहयोग बनाए रखेंगे. रुटीन कार्य संवार पाएंगे.

मनी मुद्रा- शासन के मामलों में दखल बढ़ेगा. प्रशासनिक पक्ष में साधेंगे. प्रबंधन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. मेल मुलाकात बढ़ाने की सोच होगी. कार्यगति तेज रहेगी. निरंतरता बढ़ाएंगे. अपरिचित लोगों से दूरी रखेंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रबलता बनाए रहेंगे. अतार्किक सौदो से बचेंगे. सफलता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की खुशी में शामिल होंगे. अपनों की बातों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. बंधुजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे. परिवार में सुखकर स्थिति रहेगी. प्रियजनों के लिए प्रयास बनाए रहेंगे. छोटों के लिए विनम्र रहेंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. सम्मान का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता बढ़ाएंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 3, 4, 5, 6, 8 और 9

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- दिखावे से बचें. अनुशासन व स्पष्टता रखें. बहस में न आएं.

---- समाप्त ----