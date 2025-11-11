Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 11 November 2025: विभिन्न कार्यों को बल देंगे, उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे

नंबर 9- 11 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन साधारण है. वाणी व्यवहार पर अंकुश बनाए रखें. निजी मामलों में दबाव अनुभव कर सकते हैं. संबंधों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में ढिलाई व लापरवा से बचें. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले सहज रहेंगे. भवन वाहन की अभिलाषा बढ़ेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति खेलकूद व शारीरिक गतिविधिया में आगे होते हैं. उम्र से बड़े दोस्त बनाते हैं. उूर्जावान व उत्साही होते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. पेशेवर मामलों में कोशिश बनाए रखेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बना रहेगा. अन्य से सामंजस्यता रखें. भेंट के अवसर बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सहजता रहेगी. धूर्तजनों की संगति से बचें. विभिन्न कार्यों को बल देंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखें. चर्चा संवाद में सहज रहें. वित्तीय मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. लाभ मध्यम बना रहेगा. पेशेवरता बढ़ाएं. भेंटवार्ता में विनय विवेक बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सबसे सामंजस्य बनाए रहें. मित्रों का सहयोग रहेगा. बड़प्पन की सोच रखें. परिवार के साथ वक्त बिताएं. सबके हित का ध्यान रखें. परिजनों की अनदेखी न करें. प्रियजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. रिश्तों में सहजता बढ़ाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- जिम्मेदारी से बात रखें. शारीरिक असहजता बनी रह सकती है. खानपान पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल बना रहेगा. सहयोग की भावना रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- चमकीला लाल

एलर्ट्स- आदर सम्मान का भाव रखें. प्रबंधन पर जोर दें. आलस्य से बचें.

---- समाप्त ----