Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 11 January 2026: सबके हितों का ध्यान रखेंगे, परिजनों की सुनेंगे

नंबर 9
11 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मद्यम फलदायी है. निजी मामलों में सहजता से कार्य करेंगे. नियमितता व अनुशासन पर अमल बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले साधारण रहेंगे. भवन वाहन की अभिलाषा बढ़ेगी. भेंट के अवसर बने रहेंगे. सुख सौख्य अपनों से साझा करेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कौशल के धनी होते हैं. अस्त्र शस्त्र में निपुणता पाने में सबसे आगे होते हैं. अधिक उम्र के लोगों को मित्र बनाने की क्षमता रखते हैं. उत्साही होते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. कोशिश सहज बनाए रखेंगे. सक्रियता रहेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा.
मनी मुद्रा- कामकाज में सहजता रहेगी. विभिन्न कार्योंं को गति देने की कोशिश होगी. कामकाज उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल रहेगा. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. वित्तीय मामलों में लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. पेशेवरता बढ़ाएंगे. सबसे सामंजस्य रहेगा. परिणाम अनिश्चित रहेंगे. सफलता साधारण रहेगी.
पर्सनल लाइफ- मित्रों का सहयोग समर्थन बना रहेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. घर परिवार मे सुख सौख्य से रहेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सबके हितों का ध्यान रखेंगे. परिजनों की सुनेंगे. प्रियजनों के लिए हरसंभव प्रयासरत रहेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- जिम्मेदारी से बात रखें. शारीरिक असहजता दूर हांगी. खानपान पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- मरून
एलर्ट्स- अन्य के प्रति मान सम्मान का भाव रखें. ऊर्जा प्रबंधन पर जोर दें. आलस्य त्यागें.