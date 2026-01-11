Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 11 January 2026: सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे, समकक्षों का साथ मिलेगा

नंबर 8

11 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन घर परिवार में शुभ प्रभाव बनाए रखने वाला है. निजी मामलों में अच्छा करेंगे. वरिष्ठों से भेंट के अवसर बढें़गे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंंगे. सफलता का प्रतिशत सुधार पर रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. परिजन साथ सहयोग बनाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सादगी में विश्वास रखते हैं. व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है. आज इ्रन्हें कार्ययोजनाओं में गति बनाए रखना है. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़प्पन व सूझबूझ बनाए रखेंगे. मान सम्मान के मौके बनेंगे. कर्मठता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण प्रयासों में धैर्य से काम लेंगे. पेशेवर विषय साधारण बने रहेंगे. लक्ष्य और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न कार्य समय से पूरा करने की सोच रहेगी. योजनाएं संवार लेंगी. वरिष्ठों का साथ और विश्वास बना रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. समकक्षों का साथ मिलेगा.



पर्सनल लाइफ- रिश्तों में त्याग बलिदान का भाव बनाए रखेंगे. परिजनों से संबंध मधुर रहेंगे. घर में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुधार की संभावना रहेगी. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. संबंध सामान्य बने रहेंगे. सबके प्रति प्रेम नेह बना रहेगा.



हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. दिनचर्या संतुलित रखें. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. रुटीन बनाए रहें. निजता बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- रस्ट कलर

एलर्ट्स- जोखिम न उठाएं. व्यर्थ वार्ता से बचें. अफवाह मे न आएं.

