Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 11 January 2026: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, अतिउत्साह से बचें

11 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन चहुंओर बेहतर परिणाम बनाए रखने वाला है. विभिन्न कार्योंं को गति देंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय विषयों में तेजी रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबित मामलों में सक्रियता लाएंगे. लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति संतुलित दिनचर्या रखते हैं. अनुशासन में अच्छे हेते हैं. अपना कार्य समय पर करते हैं. आज इन्हें तेजी से कार्य करना है. महत्वपूण्र मामलों में आगे आने पर जोर होगा. व्यर्थ बातों में न आएं. पूर्वाग्रह से बचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में प्रयास बढाएंगे. विविध मामले संवार पर रहेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले आगे बढ़ाएंगे. परंपरागत कार्योंं पर जोर देंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. बड़ा करने का भाव रहेगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. अतिउत्साह से बचें.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. रिश्तों के मान सम्मान को बनाए रखेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. सहयोग बना रहेगा. अपनों का भरोसा जीतेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. माहौल के अनुरूप स्वयं को ढालेंगे. सगे संबंधियों से सहजता बनाए रखेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति बेहतर रहेगी. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- लालचंदन

एलर्ट्स- फोकस बढ़ाएं. कमतर वार्ता से बचें. प्रबंधन पर जोर दें.

