Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 11 January 2026: तैयारी से आगे बढ़ेंगे, लाभ व विस्तार का प्रयास रखेंगे

नंबर 4

11 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन भाग्यफल को बढ़ाने वाला है. सभी कार्य व्यापार में तेजी दिखाएंगे. करियर में उचित दशा दिशा बनाए रखेंगे. प्रभावशाली लोगों से संवाद बनाए रहेंगे. मित्रगण समय देंगे. विविध गतिविधियां अनुकूल रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. कामकाज में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. सहज गति बनाए रखेंगे. रुटीन बेहतर बनाएं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अवसर का लाभ लेने में आगे होते हैं. आज इन्हें जीवन स्तर संवारना है. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कामकाज में समन्वय रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. आकस्मिक लाभ बन सकते हैं.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कारोबारी लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर होंगे. वित्तीय गतिविधियों पर जोर रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में रहेंगे. आर्थिक विषय बढ़त पर रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. समकक्षों व अधिनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. लाभ व विस्तार का प्रयास रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों को साथ सुख साझा करेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. प्रेम और विश्वास की भावना बढ़ेगी. रिश्तों में प्रभाव बढ़ेगा. अपनों पर ध्यान देंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- शारीरिक संकेतों पर नजर रखेंगे. योग व्यायाम बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार आएगा. सभ्यता भव्यता पर जोर रखें. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7

फेवरेट कलर्स- ब्राउन

एलर्ट्स- अफवाह से बचें. बजट पर ध्यान दें. जोखिम न उठाएं.

---- समाप्त ----