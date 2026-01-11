Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 11 January 2026: प्रसन्नता बढ़ाएंगे, मित्रों का समर्थन रहेगा

नंबर 3

11 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सुखकर है. घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. पेशेवरता में जोखिम उठाने से बचेंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्थागत कार्योंं में रुचि दिखाएंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. क्षमता प्रदर्शन से आगे बढेंगे. क्रोध में नहीं आएं. अहंकार की भावना से बचें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं. विज्ञान व वाणिज्य के विषयों में रुचि रखते हैं. आज इन्हें परंपराओं को बखूबी निभाना है. घर में सक्रियता बनाए रखनी है. श्रेष्ठ कार्योंं को बढ़ावा देंगे. संस्कारों को बल मिलेगा. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ते रहेंगे.

मनी मुद्रा- अधिकारियों की सुनें. तार्किक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रतिस्पर्धा से बचेंगे. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. समकक्ष सहयोगी होंगे. बहुमुखी प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे. अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. अवसरों को पक्ष में बनाने की कोशिश होगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुख का वातावरण रहेगा. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. अतिथियों का आगमन होगा. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. सौंदर्यबोध बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद बने रहेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. वाणी व्यवहार से प्रसन्नता बढ़ाएंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पाएगा. संसाधनां में वृद्धि होगी. खनपान बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य लाभ होगा. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. चालाक व धूर्त से सावधान रहें. बैर भाव से बचें.

