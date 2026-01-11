Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 11 January 2026: निर्णय लेने में प्रभावी बने रहेंगे, कार्यक्षमता को बल मिलेगा

नंबर 1

11 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सभी क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम बनाए रखने वाला है. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार पर में सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. धार्मिक कार्योंं में रुचि रखेंगे. जनहित का भाव बना रहेगा. आत्मनियंत्रण बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सभ्य होते हैं. ऊंचा व्यक्तित्व रखते हैं. जिम्मेदार पदों तक पहुंचते हैं. आज इन्हें सबके साथ सहकार बनाए रखना है. सहयोग की भावना बढ़ाना है. निजी संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. संवर्धन संरक्षण का भाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में तेज सफलता से उत्साहित रहेंगे. हितलाभ बढ़त पर बने रहेंगे. आवश्यक निर्णय लेने में सहज होंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार बढ़त पाएंगे. पेशेवरों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद बेहतर होगा. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.



पर्सनल लाइफ- सबसे बेहतर रिश्ते बनाए रखेंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. विशेष के प्रति लगाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा. साथी सहयोगी होगा. प्रेम के मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- स्पष्टता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे. मनोबल बेहतर बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट पिंक

एलर्ट्स- आलोचना करने वालों दूरी रखें. अन्य से प्रभावित न हों. सोच बड़ी रखें.

