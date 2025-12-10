Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 10 December 2025: सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी, संकोच दूर होगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.
नंबर 5- 10 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में सहयोगी है. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. चहुंओर का वातावरण अनुकूल रहेगा. परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर अनुपालन अनुशासन बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में सफल होंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं. अच्छे सहयोगी व पेशेवर होते हैं. आज इन्हें उम्मीद के अनुरूप कार्यगति बनाए रखना है. उच्च अवसर व प्रस्ताव प्राप्त होंगे. हितलाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. तथ्यों की अनदेखी नहीं करेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.
मनी मुद्रा- लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्यविस्तार में पहल बनाए रहेंगे. प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन संवार पाएगा. हितलाभ बेहतर बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. संकोच दूर होगा.
पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का साथ समर्थन रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. स्वजनों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. वार्ता में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ सहजता बढ़ेगी. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कह सकेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- विनम्र रहेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8
फेवरेट कलर- तोते के समान
एलर्ट्स- बड़प्प्पन से काम लें. धैर्य दिखाएं. रचनात्मकता बढ़ाएं.