Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 9 January 2026: कला कौशल बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा पर बल होगा

नंबर 9
9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है. सहकर्मी सहयोगी होंगे. लाभ प्रभाव अच्छा रहेगा. लक्ष्य साधने में सहजता रहेगी. पेशेवरता पर ध्यान देंगे. कामकाजी वातावरण में अनुकूलता रहेगी. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. निजी क्षेत्रां में महत्वपूर्ण मामले साधेंगे. पेशेवर फोकस बनाए रखेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक विषय बेहतर बनेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. रिश्तों में गति रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में आलस्य कम होता है. सक्रियता से सभी कार्य करते हैं. बलवान व बुद्धिमान होते हैं. आज इन्हें अनुभव से काम लेना है. कला कौशल बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा पर बल होगा.
मनी मुद्रा- करियर संवार पर बना रहेगा. व्यापार में उछाल रहेगा. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी से बढ़ने की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. योजनाएं गति लेंगी.
पर्सनल लाइफ- संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आपसी विश्वास और स्पष्टता बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले मजबूत होंगे. आयोजन के अवसर बनेंगे. रिश्ते सहज बनेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव अनुभव हो सकता है. करीबी सहयोगी रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्यशैली संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल से काम लेंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 6 8 9
फेवरेट कलर- गेरुआ
एलर्ट्स- सूझबूझ व सामंजस्यता बढ़ाएं. नकारात्मक नजरिए के लोगों से दूर रहें.