Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 9 January 2026: आस्था मनोबल बढ़ाएंगे, मित्र सहयोगी होंगे

नंबर 8

और पढ़ें

9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन योजनाओं को उचित दिशा देने में सहयोगी है. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. पेशेवर मोर्चे पर पहल पराक्रम बनाए रहेंगे. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होंगी. कार्य व्यापार में आत्मविश्वास रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन सहज रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में रुचि लेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की चाल औसत से धीमी होती है. सहज गति से आगे बढ़ते हैं. धैर्य और विश्वास से लंबी यात्राएं पूरी करते हैं. चिंतनशील व संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें ऊंचा मनोबल बनाए रखना है. रुटीन और अनुशासन बढ़ाएं. भावुकता से बचें. फोकस रखेंगे. शुभचिंतकों की भावनाओं का सम्मान करें.

मनी मुद्रा- कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में न आएं. रुटीन संवारें. साहस पराक्रम में सहज बने रहेंगे. साझा प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्यगत स्पष्टता बनाए रखेंगे. आस्था मनोबल बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- जिम्मेदारों से संवाद बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्ट रहेंगे. आत्मनियंत्रण रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट के लिए समय लेकर जाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. मित्र सकारात्मक रहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग-व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. निजी प्रयासों व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. योग व्यायाम करें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- योजनाओं पर नजर रखें. भ्रम न आएं. तैयारी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----