Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 9 January 2026: जोखिम न लें, स्पष्टता रखें

नंबर 7

9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए उत्तम फलदायक है. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. कार्य व्यापार में गतिशीलता बनाए रखेंगे. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे. कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति नियमानुसार कार्य करने में विश्वास रखते हैं. क्षेत्र विशेष में गहरा दखल रखते हैं. योजनाओं को गति देने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस बनाए रखना है. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण भरोसेमंद रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से सद्व्यवहार रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उच्चफल पाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. साख और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. उल्लेखनीय गतिविधियों में सक्रियता आएगी. उपलब्धियां प्राप्त होंगी. कामकाज में गति रहेगी. नेतृत्व पर जोर रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. संसाधन बल पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. नियंत्रित गति से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत विषयों में भरोसा बढ़ेगा. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्ट रहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएं. निजी संबंध संवारेंगे. मन का मामले सहज रहेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा हुआ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- रचनात्मक कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदार व्यवहार रखेंगे. ऊर्जावान बने रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- जल्दबाजी न करें. जोखिम न लें. स्पष्टता रखें.

---- समाप्त ----