Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 9 January 2026: भव्यता में वृद्धि होगी, साज सज्जा रखेंगे

नंबर 5
9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. कार्य व्यापार में शुभता सहजता बनाए रखेंगे. सभी मामलों से प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. सहजता सरलता से लक्ष्य साधेंगे. उद्योग व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. आर्थिक पक्ष बढ़त पाएगा. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. पेशेवर संबंधों पर ध्यान देंगे. परिवार के प्रति संवेदनशील रहें. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बुद्धि के धनी और पराक्रमी होते हैं. अधिकारियों से विश्वसनीय संबंध रखते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. समझौतों में जल्दबाजी न करें. अपनों का साथ बनाए रखें. नीति नियम का पालन बढ़ाएं. अनदेखी से बचें.
मनी मुद्रा- पेशेवर अन्य की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कौशल और अनुभव से राह बनाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे. सक्रियता रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों में चर्चा संवाद में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में सजगता बढ़ाएंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. प्रियजन की अनदेखी से बचें. मन की बातें साझा करने से बचें. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. रिश्ते संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- साख सम्मान बढ़ाए रखेंगे. मनोबल बना रहेगा. उत्साह से काम लेंगे. सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार होगा. भव्यता में वृद्धि होगी. साज सज्जा रखेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9
फेवरेट कलर- आसमानी
एलर्ट्स- मितभाषी रहें. व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. संवेदनशील बनें.