Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 9 January 2026: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सलाहकारों की सुनें

नंबर 3

और पढ़ें

9 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 3 के लिए आज का दिन मंगलमय स्थिति बनाए रखने वाला है. चहुंओर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. मित्रों और समकक्षों का सहयोग बढ़ेगा. साझा भावना से कार्य करेंगे. उल्लेखनीय मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. इच्छित सफलता मिलने के योग हैं. कार्य व्यापार पर स्पष्टता बढ़ाएं. कामकाज में फोकस बढ़ाएं. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति धैर्य के परिचायक होते हैं. संघर्ष में डटे रहते हैं. चरित्रवान और साहसी होते हैं. आज इन्हें कार्यगति तेज रखना है. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. ऊर्जावान बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलो में बेहतर परिणाम पाएंगे. कारोबार में सहभागिता बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. करियर में उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. सलाहकारों की सुनें. सबका सहयोग बनाए रखें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्ते पक्ष में रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. सबको जोड़ने में सफल होंगे. पहल रखेंगे. अवसरों को भुनाएं. रिश्तों में सामंजस्यता से काम लेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. फोकस बढ़ाकर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख सम्मान बढ़ा रहेगा. स्वहितों पर ध्यान देंगेे. सबका सम्मान रखेंगे. अतिथि प्रसन्न रहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- नियम रखें. अनुशासन बढ़ाएं. अफवाह में न आएं. तर्क बनाए रहें.

---- समाप्त ----