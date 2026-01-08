Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 8 January 2026: वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे, सुविधाओं को बढ़ाएंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 9 के लिए इच्छित स्थिति बनाए रखने में सहयोगी रहने वाला है. निजी मामलों में सुख के क्षण निर्मित होंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. बड़ों की अनदेखी से बचेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य की ओर गति बनी रहेगी. पद प्रतिष्ठा के प्रयासों में धैर्य दिखाएंगे. लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति टीम प्रबंधन में अच्छे होते हैं. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखते हैं. आज इन्हें कामकाज फोकस बढ़ाकर रखना है. अनुबंधों में रुचि लेंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सेवाभावना को बल मिलेगा. प्रयास संवारेंगे. सुख साझा करेंगे. आवश्यक जानकारी साझा से बचेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरता पर जोर होगा. कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. नौकरीपेशा बेहतर परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सुविधाओं को बढ़ाएंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. अनुभवशीलता से बात बनेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. स्वजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. मित्रों और करीबियों का साथ पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद व भागीदारी बढ़ाएंगे. भावनात्मक मजबूत रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी विषय सकारात्मक रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. भरोसा जीतेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. खानपान उम्दा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी लाल

एलर्ट्स- तैयारी रखें. चर्चा में सजग रहें. विभिन्न विषयों पर फोकस बढ़ाएं.

---- समाप्त ----