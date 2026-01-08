Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 8 January 2026: आर्थिक अवसरों पर बल रहेगा, योजनानुरूप कार्य करेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 8 के लिए श्रेष्ठ फलकारी है. सभी मामलों में सक्रियता और संवार बनाए रखेंगे. पेशेवर उपलब्धियों का प्रतिशत बेहतर रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. साझा प्रयास हितकाकर रहेंगे. मित्र संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. विभिन्न विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. कामकाजी मामले संवारेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों की मन की आंखें अतिप्रभावशाली होती हैं. अनदेखे को देख पाने की समझ रखते हैं. मानवीय विषयों में गहरा दखल रखते हैं. आज इन्हें करियर कारोबार में तेजी रखना है. सभी से रिश्ते बनाकर आगे ब़ढ़ेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. सक्रियता व सजगता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रों में अपेक्षित प्रदर्शन बना रहगा. प्रबंधन में रुचि लेंगे. उम्मीद के अनुरूप सफलता मिलेगी. व्यवस्था पर भरोस रखेंगे. आर्थिक अवसरों पर बल रहेगा. योजनानुरूप कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में इच्छित परिणाम बनेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से खुशियां बांटेंगे. प्रियजन से सुखद सूचना मिलेगी. आतिथ्य व सत्कार भाव बनाए रखें. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. सभी का साथ रहेगा. समता सामंजस्यता रखेंगे. प्रेम व विश्वास पाएंगे. करीबी प्रसन्न और सहयोगी रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. गोपनीयता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में उत्साहरखेंगे. खानपान संवारेंगे. उत्साह मनोबल बना रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. विश्वास बनाए रखें. फोकस संवारें.

