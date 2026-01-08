Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 8 January 2026: सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, बड़ों का सम्मान रखेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उच्च स्थिति का कारक है. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कामकाजी मामलों में हितलाभ बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. साझा प्रयासों से आगे बढ़ने की सोच रहेगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. बहस विवाद में नहीं आएंगे. पेपरवर्क में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. तैयारी व विनम्रता रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति उत्साह से कार्य करते हैं. अपनी पद प्रतिष्ठा को हरसंभव बनाए रखने में सबसे आगे होते हैं. आज इन्हें अतिउत्साह से बचना है. नए लोगों भेंट बढ़ाएंगे. सूझबूझ सजगता से आगे बढ़ेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

मनी मुद्रा- संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. पद प्रभाव का लाभ उठाएंगे. सकारात्मकता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाकर रखेंगे. अधिकार संरक्षण पर जोर बनाए रहेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. जिम्मेदार बने रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. व्यवस्था व संतुलन पर जोर बनाए रखें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ पाएंगे. करीबियों का सहयोग समर्थन बना रहेगा. परस्पर सामंजस्य बनाए रखेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. सकारात्मक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा. सुखद यात्रा पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खुशी बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. धैर्य रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह से बचें. विनम्रता बढ़ाएं. स्वार्थ में न आएं.

---- समाप्त ----