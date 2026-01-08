Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 8 January 2026: उत्पादन में वृद्धि होगी, विभिन्न मामलों में सजगता बढ़ाएं रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सुख सुविधाओं को बल देने वाला है. कारोबारी विषयों में धैर्य दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में विनय विवेक से राह बनाएंगे. मान सम्मान और प्रभाव बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. करियर कारोबार विस्तार पर जोर होगा. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. आपसी विश्वास जीतेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति राजकाज में निपुण और कूटनीतिक चर्चाओं में प्रभावी होते हैं. पूर्वाग्रहों से प्रभावित कम होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है. पारिवारिक व्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे. नियमानुसार कार्य करेंगे. निजी स्तर पर तेजी व फोकस बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरो का सहयोग समर्थन पूर्ववत् बना रहेगा. कामकाज में सहज परिणाम पाएंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलन के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. लेनदेन साधारण रहेगा. अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यापार संवारेंग. उत्पादन में वृद्धि होगी. विभिन्न मामलों में सजगता बढ़ाएं रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहंगे. भावनात्मक विषयों के अनुरूप निर्णय लेंगे. प्रिय संग स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों मं सहज्रता रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. सुख सौख्य बना रहेगा. जरूरी बात कहेंगे. मित्र सहयोग देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवार पर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- हल्के लोगों से सजग रहें. गलतियों से बचें. जिद त्यागें.

