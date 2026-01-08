Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 8 January 2026: कार्य व्यापार बल पाएगा, साथी सहयोगी रहेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में नवीन संभावनाओं को बल देने वाला है. परिवार में संतुलन व सामंजस्य रहेगा. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. परिजनों से सुखकर सूचना मिलेगी. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. करियर में सहज सजग बने रहेंगे. मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति दुनिया को महत्वपूर्ण समझते हैं. इसमें निंरतर सुधार के प्रयास बनाए रखते हैं. निरंतर उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं. आज इन्हें प्रयासों को गति देना है. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रबंधन बढ़ाएंगे. कामाकाजी जिम्मेदारियों पर जोर देंगे. आर्थिक उलझने नष्ट होंगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष बल पाएगा. हितलाभ बेहतर बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कामकाजी संवाद में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार बल पाएगा. साथी सहयोगी रहेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. टीम भावना रखेंगे. कार्यविस्तार पर नजर बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. निजी संबंध मधुर रहंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की भावना रहेगी. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. प्रेम में संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- आंवले के समान

एलर्ट्स- लोभ से बचें. कमतर से दूरी बनाएं. व्यवहार मधुर रखें.

