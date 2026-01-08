Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 8 January 2026: व्यवसाय में निरंतरता रहेगी, सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1. आज का दिन अंक 4 के लिए हितवर्धक है. लाभकारी परिस्थितियां बनी रहेंगी. मित्रों और वरिष्ठों के सहयोग पाएंग. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. परिवार के लोग मददगार होंगे. जरूरी चर्चा व संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. अनावश्यक तर्क व बहस से बचें. जोखिमपूर्ण निर्णय न लें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति मौक्े की तलाश बनाए रखते हैं. सूझबूझ और साहस से सबको चौंका देते हैं. आज इन्हें तेजी रखना है. इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर गतिविधियां बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सूझबूझ रखेंगे. करीबियों से विनम्रता बनाए रखेंगे. उत्साह दिखाएंगे. घरेलु मामलों में सहज होंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में हितवृद्धि बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे. वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला कौशल में बेहतर रहेंगे. व्यवसाय में निरंतरता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. व्यवस्था को संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद को बढ़ावा देंगे. व्यवस्था के प्रति सहकार की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. जिद में नहीं आएंगे. वचन निभाएंगे. आशंका से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख बढ़ेगा. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. कार्यों में सहजता रहेगी. बड़ों की सीख मानेंगे. मेहमान आएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. स्पष्टता से काम लें. स्वार्थ त्यागें.

