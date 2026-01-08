Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 8 January 2026: अवसर का लाभ उठाएंगे, जिद व पूर्वाग्रह से बचेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सकारात्मकता को बढ़ाने वाला है. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. कार्य व्यापार में तेजी रहेगी. विवादों से दूर रहेंगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ेगी. रिश्ते संवारेंगे. यात्रा में रुचि दिखाएंगे. विविध विषयों में निरंतरता बढ़ाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपनी पद प्रतिष्ठा के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं. सभा में आगे बैठना पसंद करते हैं. सूझबूझ से समस्याओं का हल निकालते हैं. शिक्षण में आगे रहते हैं. आज इन्हें सक्रियता रखना है. तथ्यगत विषयों में जांच परख बढ़ाएंगे. परिवार में सुख बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर आगे बढ़़े़ेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सामंजस्यता और सहकार से आगे बढ़ेंगे. समझौतों में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्थाएं संवारेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. जिद व पूर्वाग्रह से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में सुधार आएगा. निजी विषयों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों एवं बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों के संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. संबंध मजबूत बने रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावशील रहेंगे. सहजता रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मसम्मान बढ़ेगा. खानपान पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- स्वर्णिम

एलर्ट्स- व्रत संकल्प बनाए रखें. अनदेखी से बचें. सहनशील बने रहें.

---- समाप्त ----