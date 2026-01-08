Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 8 January 2026: विभिन्न मोर्चों में शुभता बनी रहेगी, लाभ प्रभाव साधारण रहेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभता का संचारक है. सभी मामलों में सहजता और गतिशीलता बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में पेशेवरता बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे. धूर्त और कमतर लोगों से सतर्कता रहेंगे. हितलाभ का प्रतिशत संवार पर बना रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति दुनिया को अच्छाइयों से भरी होन में विश्वास रखते हैं. लोगों छल फरेब इन्हें कम नजर आते हैं. आज इन्हें विविध कार्यों को आगे बढ़ाना है. घर में सुख में वृ्द्धि बनी रहेगी. मनोबल उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ लें. सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यवसाय में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश होगी. व्यवस्था को पूर्ववत् बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चों में शुभता बनी रहेगी. लाभ प्रभाव साधारण रहेंगे. नीति नियमों का अनुसरण रखेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. अनुभव और कौशल पर भरोसा बढ़ेगा. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. करीबियों के सहयोग रहेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सुख सौख्य बना रहेगा. संवेदनशील संवाद में सहज रहेंगे. अहंकार से बचेंगे. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. परस्पर मदद बनी रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. निजी जीवन में आनंद रहेगा. परिवार के लिए समर्पित रहेंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ का ध्यान रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. बहकावे से बचें.

