Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 8 January 2026: बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे, रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 8 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 1 के लिए श्रेष्ठ परिणामों को बल देने वाला है. भाग्य की मदद से आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. सर्विस सेक्टर एवं डाटा पर जोर बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. निजी विषयों में धैर्य रखें. विनय विवेक से काम लें. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति पूरी गंभीरता से कार्य करते हैं. फोकस को बनाए रखते हैं. जवाबदेह और वादे के पक्के होते हैं. आसानी से अन्य से प्रभावित नहीं होते. आज इन्हें भावनात्मक संवाद में सजग रहना है. संबंधों का लाभ मिलेगा. नियमितता निरंतरता बनाए रखेंगे. पद और प्रभाव बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय लक्ष्यों को समय से पूरा करने की कोशिश होगी. कार्यों को गति देने में सफलता पाएंगे. योग्यता के बल पर लक्ष्य साधेंगे. चर्चाओं में प्रभावी बने रहेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. कार्य व्यापार में प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अपनों का मान समान बनाए रखें. स्वजनों की भावनाओं को समझें. मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. बहकावे भटकाव में न आएं.

हेल्थ एंड लिविंग- अतिसंवेदनशीलता से बचें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुभव का लाभ मिलेगा. अतिथि आगमन होगा. खानपान संवारेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- गेरुआ

एलर्ट्सरह- जिद व अहंकार न दिखाएं. संकीर्णता त्यागें.

