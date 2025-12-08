scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 8 December 2025: संवाद में प्रभावी रहेंगे, करियर व्यापार में प्रबंधन संवरेगा

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 8 December 2025: लक्ष्य की ओर बढ़त बनाए रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. विस्तार पर ध्यान देंगे. पहल की सोच रखेंगे. रुटीन बेहतर होगा. हितों में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन अधिकतर मामलों में शुभकर है. कामकाज में वृद्धि होगी. नियम निरंतरता और अनुशासन रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बढ़ेगा. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. सभी क्षेत्रों में गति और निरंतरता बनी रहेगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति उत्साही होते हैं. आत्मविश्वास ऊंचा होता है. आज इन्हें पेशेवर प्रयासों को बढ़ाना है कामकाज पर फोकस बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. संवाद में प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार में प्रबंधन संवरेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- कारोबारी सफलता का प्रतिशत उमीद के अनुरूप रहेगा. लक्ष्य की ओर बढ़त बनाए रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. विस्तार पर ध्यान देंगे. पहल की सोच रखेंगे. रुटीन बेहतर होगा. हितों में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे, जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे 
कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे, व्यापार में संतुलित व्यवहार रखेंगे 
संसाधनों में वृद्धि होगी, पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी 
पेशेवर अच्छा करेंगे, कार्य व्यापार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा 
रिश्तों में सूझबूझ बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. संबंधों में जल्दबाजी से बचेंगे. वार्ताओं में सूझबूझ रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम में सफलता पाएंगे. परस्पर खुशियों का ध्यान रखेंगे. परिजनों समर्थन रहेगा. संबंधों को निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखेंगे. आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर-   1 2 3 6 8 9  

फेवरेट कलर- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- दबाव में समझौता न करें. प्रबंधन बढ़ाएं. व्यर्थ दखल से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement