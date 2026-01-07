Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 7 January 2026: धन संपत्ति के मामले गति लेंगे, बजट बनाकर चलेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन कारोबारी लाभ संवारने में सहयोगी है. इच्छित फल बनाने में सफल होंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे. पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मेहनत और लगन अपना स्थान प्राप्त करते हैं. व्यवस्था में भरोसा रखते हैं. वरिष्ठों के अनुचर होते हैं. आज इन्हें रुटीन को संवारना है. योजनानुसार कार्य करना है. सभी का मन रखेंगे. अनुकूलन पर बल बना रहेगा. संबंध सहज बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में नए अवसर बनेंगे. लक्ष्यों को पाने पर जोर बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. व्यवसाय लाभकारी रहेगा. संपर्क संवाद संवार पाएगा. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. धन संपत्ति के मामले गति लेंगे. बजट बनाकर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी मामले सहज सुखद बने रहेंगे. रिश्ते बल पाएंगे. भावनात्मक विषय पक्ष में रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. करीबी मददगार रहेंगे. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे. विवाद टालेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रतिभा प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. लोगों पर भरोसा रखेंगे. वचन निभाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- साहस से काम लें. विनय बनाए रहें. पूर्वाग्रह न रखें.

