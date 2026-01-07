Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 7 January 2026: आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे, चर्चा संवाद में हड़बड़ी न दिखाएं

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभकर है. व्यक्तिगत विषयों में सफलता पाएंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कामकाजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. रिश्ते संवरेंगे. कामकाज में परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद उत्सव का वातावरण बना रहेगा. मन के मामले पक्ष में बने रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तार्किक और कार्य कुशल होते हैं. तकनीक के संचालन में निपुण होते हैं. बुद्धि में तेज होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है. संपर्क बेहतर बने रहेंगे. जीवनस्तर बढ़ा हुआ रहेगा. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. अनुकूलन बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार की विभिन्न गतिविधियों में सहज रुचि रहेगी. प्रयासों में निरंतरता लाएंगे. कार्यगति संतुलित रहेगी. सधा हुआ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहकर्मी प्रभावित होंगे. आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे. फोकस बढ़ाए रखें. चर्चा संवाद में हड़बड़ी न दिखाएं. महत्वपूर्ण मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में संवार बनी रहेगी. व्यक्तिगत गतिविधियां बल पाएंगी. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों में भरोसा बना रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे. निजी विषय सकारात्मक रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सेहत में सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- हरा

एलर्ट्स- भूलचूक से बचें. स्तरहीन व्यवहार न करें. आवेश में आने से बचें.

