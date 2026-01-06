Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

नंबर 9- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 9 के लिए श्रेष्ठ प्रयासों को बल देने में सहयोगी है. किस्मत का सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यव्यवस्था में मजबूती लाएंगे. लाभ एवं विस्तार के प्रयास आगे बढेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. सजगता आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में सुख रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सौंपे गए कार्य को बखूबी पूरा करते हैं. कड़ी मेहनत बनाए रहते हैं. अनुशासित और महात्वाकांक्षी होते हैं. आज इन्हें पद प्रतिष्ठा पर जोर देना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार उम्दा बना रहेगा. जिम्मेदारियों को यथासंभव पूरा करेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. संसाधनों पर ध्यान देंगे. पेशेवर गतिविधियां बढ़ेंगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. स्मार्टनेस बढाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहायक होंगे. सजग रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का विश्वास जीतेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रता प्रगाढ़ होगी. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पर मजबूत रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत मामले सवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. आनंद से रहेंगे. भव्यता बढ़ेगी. उूर्जावान बने रहेंगे. नीति नियम रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मूंगा के समान

एलर्ट्स- जोखिम से बचें. रुटीन संवारें. उत्साह बनाए रहें.

