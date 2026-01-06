Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

नंबर 7- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उमंग उत्साह और उन्नति का सूचक है. उचित मार्ग पर बने रहेंगे. योजना विस्तार में मदद मिलेगी. मजबूती और साहस से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर का प्रयास रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे. परिजनों से भेंट होगी. संपर्क संवाद संवरेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति चरित्रवान होते हैं. योग्यता से जगह बनाए रखते हैं. साहसी व सामर्थ्यवान होते हैं. नियम रखते हैं. निरंतरता अनुशासन में सहज होते हैं. आज इन्हें व्यर्थ बातों से बचना है. कारोबार में तेजी का प्रयास होगा. पूर्वाग्रह में न आएं. सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में बेहिचक आगे बढ़ें. योजनाएं साझा करने में सफलता मिलेगी. उत्साह पराक्रम रहेगा. पहल करने में तेज रहेंगे. पेशेवरता और प्रभाव बनाए रखेंगे. उच्चवर्ग प्रसन्न रहेगा. समकक्षों के साथ रखेंगे. स्पष्टता से बात प्रस्तुत करेंगे. बड़ा सोचें एवं संकीर्णता त्यागें. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. प्रेम प्रदर्शन के लिए अवसर बनेंगे. घर में हर्ष उत्सव और आनंद रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा. परिवार के साथ सुखद पल निर्मित होंगे. करीबियों के विषयों में रुचि रहेगी. संबंध मजबूत होंगे. महत्वपूर्ण बात रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य मनोबल बेहतर रहेंगे. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. रहन सहन भव्य रहेगा. सजगता बढ़ाएंगे. मनोबल उूंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- तीव्र प्रतिक्रिया देने से बचें. असंवेदनशीलता त्यागें. स्मार्ट रहें.

