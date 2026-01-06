Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 6 January 2026: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

नंबर 6- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. हर क्षेत्र में प्रखर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. श्रेष्ठताओं को बल मिलेगा. करियर कारोबार में उम्मीद से बेहतर स्थिति रहेगी. स्वजनों को महत्व देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जिम्मेदारों की सुनेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. निजी मामले हल होंगे. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कला की सेवा में रत रहने में विश्वास रखते हैं. अच्छे डिप्लोमेट होते हैं. आज इन्हें महत्वपूर्ण मामलों में तेजी लाना है. सबको जोड़े रखने का प्रयास बढ़ाएं. लक्ष्य साधें. सबका सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सभी से बनाकर चलेंगे. पेशेवर लक्ष्य पूरे करेंगे. शुभता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. वातावरण में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ में बेहतर बने रहेंगे. इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे. सकारात्मकता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- अपनों से संपर्क संवाद को संवारेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. करीबियां का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. विभिन्न मामलों में दखल बढ़ाएंगे. जिम्मेदार बनेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- कांसे के समान

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से बचें. अफवाहों पर ध्यान न दें. अहंकार में न आएं.

