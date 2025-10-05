Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 5 October 2025: आर्थिक अनुकूलता बढ़ाएंगे, सभी मोर्चों पर उम्दा प्रदर्शन रहेगा

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हितकारी है. नवाचार पर जोर देंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. पेशेवर प्रयास में सक्रियता लाएंगे. लाभ एवं प्रभाव उम्मीद के अनुरूप रहेगा. मित्रों की मदद बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. उद्योग व्यापार में अच्छा करेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति लंबी अवधि के प्रयासों में अधिक प्रभावी होते हैं. आज इन्हें चहुंओर अनुकूलन बनाए रखना है. पेशेवर कार्यों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक संपर्क बेहतर बना रहेगा. विविध पेशेवर गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक अनुकूलता बढ़ाएंगे. सभी मोर्चों पर उम्दा प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरता का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. तैयारी से आगे बढेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सहजता दिखाएंगे. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे. निजी के मामले संवेदनशील रहेंगे. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. अपनो का भरोसा जीतेंगे. भेंट संवाद में सफल होंगे. बात सहजता से कह पाएंगे. निजी विषयों में धैर्य रहेगा. सभी उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आदरभाव रखेंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी. उत्साह से कार्य करेंगे. संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- भरोसा बनाए रखें. आवेश में न आएं. स्मार्टनेस बनाए रखें.

