Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 5 January 2026: अवसर का इंतजार करेंगे, जल्दबाजी न दिखाएं

नंबर 2- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सभी मोर्चों पर उम्दा स्थिति बनाए रखने वाला है. कार्य व्यापार में सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. घर परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलन रहेगा. आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रहेंगे. अनुशासन पर जोर बना रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति आसपास के वातावरण को सुखकर बनाने में सबसे आगे होते हैं. सबको जोड़कर रखते हैं. इन्हें आज व्यवस्था बनाए रखना है. करियर कारोबार और संबंधों पर जोर रखेंगे. समता संतुलन बढ़ाएंगे. क्षमाशील और दयावान रहेंगे. संकोच दूर होगा. नवाचार पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत होगा. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. विविध गतिविधियों में शुभता का संचार रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान रहेगा. प्रभावी परिणाम बनेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य साधेंगे. संकोच दूर होगा. बड़प्पन बढ़ाएंगे. प्रलोभन में न आएं.

पर्सनल लाइफ- हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे. रिश्ते सुधार पर रहेंगे. बात मजबूती से कहेंगे. निजी जिम्मेदारियों को निभाने में सहज रहेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. संबंधां में शुभता रहेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों का ख्याल रखें. भावनाओं का आदर करें. मित्रता प्रगाढ़ होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- समर्पण की भावना को बल मिलेगा. व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. घर परिवार पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- दबाव में न आएं. फोकस बढ़ाए रखें. पहल का भाव रखें.

