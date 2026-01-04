Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 4 January 2026: जोखिम के कार्योंं से बचेंगे, मितभाषी रहेंगे

नंबर 8

और पढ़ें

4 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन पेशेवर प्रयास बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. विविध विषय पक्ष में बनेंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. चर्चा में सहजता रखेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. कामकाम में सजगता बढ़ाएंगे. पहल करने का भाव रहेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति असाधारण को समझने और देखने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें फोकस को बढ़ाए रखना है. समय प्रबंधन पर बल देना है. परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. विवेक विनम्रता से काम लेंगे. अपनों की बात को ध्यान से सुनेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियां अनुकूल रहेंगी. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवरता और बड़प्पन पर जोर देंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिम के कार्योंं से बचेंगे. मितभाषी रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ सामंजस्यता पर बल देंगे. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. प्रियजन से मन की बात कह सकते हैं. मित्रगण साथ बनाए रखेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करें. करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- पारिवारिक वातावरण सुखप्रद रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. रुटीन संवारेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- बैंगनी

एलर्ट्स- व्यवस्था पर जोर रखें. संवाद में सजग रहें. बड़ों की सुनें.

---- समाप्त ----