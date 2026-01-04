Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 4 January 2026: कार्यक्षेत्र में समय देंगे, लाभ पर फोकस रखेंगे

नंबर 3

4 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज दिन अंक 3 के लिए औसत से अच्छा है. कामकाजी परिणामों को नियमित बनाए रखने पर जोर होगा. करियर कारोबार में उत्साह बना रहेगा. परिजनों से चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति विषयगत अघ्ययन व समझ में अच्छे होते हैं. वाणी व्यवहार में अनुशासन रखते हैं. आज इन्हें सभी से सहज व्यवहार बनाए रखना है. आपसी समन्वय व सक्रियता पर जोर देंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे. भ्रम अफवाह बहकावे में न आएं. व्यर्थ वार्तालाप से दूरी रखेंगे. संवेनदनशीलता बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्योंं में धैर्य दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- प्रशासनिक मामलों में विनय विवेक से प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ के मौके बनेंगे. कारोबारी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. मेलजोल का भाव रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे. उत्साहित रहेंगे. साथियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की सुनेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्तालाप में जल्दबाजी न दिखाएं. निजी विषयों में रुचि बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सहजता से काम लेंगे. रिश्ते मजबूत हांंगे. चर्चा में सरलता रखें. मित्रों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान देंगे. परिवार के लोगों की बात सुनेंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. सेहत सामान्य बनी रहेगी. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- केशरिया

एलर्ट्स- व्यर्थ दखल से बचें. भावावेश में न आएं. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

---- समाप्त ----