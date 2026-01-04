scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 4 January 2026: चर्चा में धैर्य रखें, रिश्तों का सम्मान करें

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 4 January 2026: पेशेवर कार्योंं में प्रभावशाली रहेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित होंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर रखेंगे. सहयोगी मददगार होंगे.प्रतिस्पर्धा में नहीं आएंगे.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

नंबर 2

4 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन साधारण है. करियर कारोबार में सहज गति रखेगे. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. पेशेवर वित्तीय मामलों में जोखिम उठाने से बचेंगे. अनजान लोंगों से दूरी रखेंगे. परिवार के लोगों के लिए प्रयासशील रहेंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावनात्मक गतिविधियां में अधिक सहज होते हैं. निजी मामलों में दखल रहते हैं. रचनात्मक स्वभाव के होते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस बनाए रखना है. निरंतरता और सक्रियता से कार्यगति को नियमित रखेंगे. आत्मविश्वास आगे बढ़ें. चर्चा में धैर्य रखें. रिश्तों का सम्मान करें. अन्य की बातों में न आएं.

मनी मुद्रा- कार्य व्यपार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. समक़क्षों का साथ रहेगा. नए लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे. करियर कारोबार में सुगमता रखेंगे. पेशेवर कार्योंं में प्रभावशाली रहेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित होंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर रखेंगे. सहयोगी मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा में नहीं आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आवश्यक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, संकोच बना रहेगा
पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें, आलस्य से बचें
भावुकता पर नियंत्रण रखें, अफवाहों से बचें
अतिउत्साह न दिखाएं, आत्मविश्वास से बढ़ें आगे
रहन सहन पर ध्यान दें, उलझेे हुए काम बनेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में सहज सरल बने रहेंगे. अच्छे मित्र रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे. प्रेम संबंधों में सामान्य स्थित बनी रह सकती है. सभी की इच्छा का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. निजता पर जोर देंगे. अतिउत्साह न दिखाएं.

हेल्थ एंड लिविंग- जिद से बचें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे. जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- स्तरहीन बातों को अनदेखा करें. भूल क्षमा करें. नकारात्मकता त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement